2019-01-30T18:12:42+03:00
Общество

В Белгороде климатические «качели» могут привести к сходу с крыш снежных масс

Свисающие с крыши глыбы снега и льда представляют опасность для жизни и здоровья людей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде климатические «качели» могут привести к сходу с крыш снежных масс.Фото пресс-службы МЧС России по Белгороду.В Белгороде климатические «качели» могут привести к сходу с крыш снежных масс.Фото пресс-службы МЧС России по Белгороду.
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Как сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 31 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие (2 мм) осадки в виде дождя, мороси, мокрого снега. В МЧС России по Белгородской области предупреждают, что такая погода может привести к сходу с крыш снежных масс, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Отметим, что по области 31 января местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона, что чередование снега с дождём и потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Следует соблюдать осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы, сосульки. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгороду.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгороду.

Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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