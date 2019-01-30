2019-01-30T15:17:35+03:00
Экономика

Выбор экспертов: Opencard банка «Открытие» - наиболее выгодная

Продукты банка для частных клиентов заняли верхние строчки в рейтингах сервиса «Выберу.ру»
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Флагманская Opencard ПАО Банк «ФК Открытие» признана лучшей, наиболее выгодной для клиента, дебетовой картой с функцией cash-back в январе 2019 года.

- Это заслуженно самый популярный карточный продукт в линейке «Открытия», - отмечает Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». – Мы разработали и вывели его на рынок в сентябре прошлого года, и за это время было выпущено около 250 000 таких карт.

Согласно рейтингу, в ТОП-5 в своей категории также вошел и кредит «На любые цели» от банка «Открытие».

Напомним, что «Выберу.ру» - независимый сервис сравнения и выбора банковских и финансовых продуктов, лауреат Премии Рунета 2017. Сервис входит в тройку крупнейших подобного рода площадок с ежемесячной посещаемостью более миллиона человек в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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