До Белгорода докатилась волна ложных сообщений об угрозе жизни людям

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-30T15:45:23+03:00

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30 января в 9.30 в адрес нескольких учреждений Белгорода и области поступили сообщения о якобы существующей угрозе находящимся в этих зданиях людям. На места выехали экстренные службы. Здания и прилегающая к ним территория были обследованы с применением служебных собак. В ходе проверки информация об угрозе жизни людям не подтвердилась, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгорордской области.

Отметим, что подобные события происходят и в других регионах страны. Так, с утра в соцсетях появилась информация об эвакуации из нескольких зданий в центре Курска. Пишут, что из гостиницы «Центральная» и горадминистрации эвакуировали людей, подъезды к зданиям перекрыты. В МЧС Курска подтвердили, что проверка не учебная.

Появилась информация и об эвакуации учащихся школ и гимназий Великого Новгорода, правительства, администрации, трех больниц и всего рыбного порта Мурманска.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и будем информировать читателей по мере поступления новой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU