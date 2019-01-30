2019-01-30T14:06:16+03:00
Общество

В Белгородской области рухнула крыша в одной из школ

В селе Селиваново Валуйского района обвалилась крыша между основным зданием и спортивным залом
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В Белгородской области рухнула крыша в одной из школ.В Белгородской области рухнула крыша в одной из школ.Фото: "КП" Архив
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В селе Селиваново Валуйского района в минувшую пятницу произошло ЧП: в переходе между основным зданием школы и спортивным залом рухнула крыша. Несмотря на то, что событие произошло днем, в полдень, никто не пострадал. По счастливой случайности в это время в переходе не было ни учащихся, ни учителей.

После того, как метро обрушения обследовали специалисты МЧС, было установлено, что крыша рухнула, не выдержав скопившегося снега. Но угрозы ни зданию, ни спортзалу нет. Проверка не выявила и дополнительных разрушений внутри перехода.

Работы по восстановлению перекрытия должны быть закончены сегодня, 30 января. В спортивном зале все эти дни были обмечены уроки физкультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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