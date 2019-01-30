2019-01-30T13:36:55+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
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В рамках акции клиенты могут бесплатно выпустить и перевыпуститьтаможенную карту «РАУНД», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.

Карта «РАУНД» – удобный инструмент оплаты таможенных сборов, пошлин или штрафов с банковских счетов участников ВЭД, позволяющий избежать авансовых платежей и переплат. С помощью карты можно оплачивать таможенные платежи разными способами: на месте, непосредственно во время оформления товара, а также дистанционно – через программу электронного декларированияили личный кабинет на сайте ООО «Мультисервисная платежная система».При необходимости с помощью карты «РАУНД» можно производить доплаты.

Акция действует во всех регионах присутствия Банка с 1.12.2018 года до 28.02.2019 года включительно.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания карты «РАУНД» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону горячей линии для корпоративных клиентов 8-800-700-77-16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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