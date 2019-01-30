Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы
В Белгороде с 1 февраля начинается прием детей в первые классы. Прием документов продлится до 30 июня Для зачисления в первый класс ребенка родителям необходимо принести заявление, свидетельства о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
Подчеркнем, что для детей, которые пойдут в школу не по месту жительства, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября.
Заявление о приеме в первый класс можно подать как в общеобразовательное учреждение, так и в электронной форме через портал муниципальных услуг.
Отметим, что по предварительным данным 1 сентября в первые классы Белгорода пойдут 4300 детей. В микрорайоне «Спутник» откроется начальная школа – детский сад № 8, которая рассчитана на 150 мест.
На сайтах общеобразовательных учреждений можно найти графики приема заявлений и все документы, регулирующие прием в школу. На все вопросы родителей будущих первоклассников готовы ответить в управлении образования администрации города Белгорода по телефонам 32–46–09 и 32-25-01.
ИСТОЧНИК KP.RU