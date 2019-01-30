2019-01-30T11:46:37+03:00
Общество

Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы

Родители будущих школьников могут подать документы в учебные заведения по месту жительства с 1 февраля по 30 июня
Ирина ТАРАСОВА
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Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы.Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде с 1 февраля начинается прием детей в первые классы. Прием документов продлится до 30 июня Для зачисления в первый класс ребенка родителям необходимо принести заявление, свидетельства о рождении ребенка и его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Подчеркнем, что для детей, которые пойдут в школу не по месту жительства, прием заявлений в первый класс начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября.

Заявление о приеме в первый класс можно подать как в общеобразовательное учреждение, так и в электронной форме через портал муниципальных услуг.

Отметим, что по предварительным данным 1 сентября в первые классы Белгорода пойдут 4300 детей. В микрорайоне «Спутник» откроется начальная школа – детский сад № 8, которая рассчитана на 150 мест.

На сайтах общеобразовательных учреждений можно найти графики приема заявлений и все документы, регулирующие прием в школу. На все вопросы родителей будущих первоклассников готовы ответить в управлении образования администрации города Белгорода по телефонам 32–46–09 и 32-25-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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