2019-01-30T09:57:50+03:00
Общество

В Белгороде охранник одного из торгово-развлекательных центров будет отвечать за жестокое избиение подростка

Охранник поругался с 15-летним парнем и отбил ему селезёнку
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде охранник одного из торгово-развлекательных центров будет отвечать за жестокое избиение подростка.В Белгороде охранник одного из торгово-развлекательных центров будет отвечать за жестокое избиение подростка.Фото: "КП" Архив
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Конфликт между охранником ТРЦ «Рио» и 15-летним подростком произошел вечером 24 мая 2018 года. Сначала завязалась словесная перепалка, а затем выяснение отношений продолжались во дворе торгово-развлекательного центра, где охранник нанес сильный удар подростку, который привел к разрыву селезенки, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Белгородской области.

Мужчину уволили из торгового центра на следующий день после произошедшего. Он обвиняется по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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