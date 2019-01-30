2019-01-30T08:20:18+03:00
Общество

Белгородские оперативники выявили факт уклонения от налогов на сумму свыше миллиона рублей

Областной Следком возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В преступлении подозревают 40-летнего предпринимателя – жителя Яковлевского района. Мужчина занимается бизнесом в сфере ремонтно-строительных работ. Сотрудники УЭБиПК выявили, что в период с 2014 по 2016 год он уклонялся от уплаты налогов. По предварительным данным, мужчина не предоставлял налоговую отчетность по НДС. На сайте регионального Управления МВД сообщается, что он не перечислил в бюджет свыше миллиона рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За неуплату налогов ему грозит до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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