Белгородские оперативники выявили факт уклонения от налогов на сумму свыше миллиона рублей
В преступлении подозревают 40-летнего предпринимателя – жителя Яковлевского района. Мужчина занимается бизнесом в сфере ремонтно-строительных работ. Сотрудники УЭБиПК выявили, что в период с 2014 по 2016 год он уклонялся от уплаты налогов. По предварительным данным, мужчина не предоставлял налоговую отчетность по НДС. На сайте регионального Управления МВД сообщается, что он не перечислил в бюджет свыше миллиона рублей.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За неуплату налогов ему грозит до одного года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU