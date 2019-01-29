2019-01-29T19:02:49+03:00
Происшествия

В Белгороде подросток попался на хранении наркотиков

В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили на улице 3-я Шоссейная в Белгороде 16-летнего подростка. В ходе досмотра у него изъяли наркотическое средство. На сайте областного Следкома сообщается, что юноша и ранее был замечен в немедицинском употреблении запрещенных веществ. Однако в связи с тем, что на тот момент он не достиг возраста уголовной ответственности, дела в отношении него не возбуждались.

Теперь юноше придется, судя по всему, предстать перед судом. Ему инкриминируют незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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