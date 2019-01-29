В Белгородском университете «третьего возраста» начался новый учебный год

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-29T19:36:42+03:00

В этом году учиться в университете будет более тысячи пенсионеров

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Церемония открытия университета «третьего возраста» прошла в центре образования №15 «Луч». В этом году обучение пройдут более тысячи пенсионеров по пяти направлениям. Так, курс «Финансовая и правовая грамотность» поможет разобраться в последних изменениях российского законодательства, а курс «Здоровье и безопасность» избежать несчастных случаев. На занятиях по компьютерной грамотности, которые будут проходить на базе Белгородского государственного университета, слушатели получат навыки работы с текстовыми и графическими редакторами, научатся пользоваться необходимым интернет-ресурсами, например, порталом госуслуг. По окончании курса в Белгороде пройдет традиционный Чемпионат по компьютерной грамотности среди пожилых людей.

Курс «Культура и искусство» в этом году будет посвящен Году театра. Завершится учебный год курсом «Активное долголетие» на базе загородных оздоровительных лагерей. Подведут его итоги и вручат свидетельства об окончании университета выпускникам в День пожилого человека.

Первая лекция нового учебного года была посвящена переходу с аналогового на цифровое телевидение. Как технически подготовиться к нему, пожилым слушателям рассказали специалисты Белгородского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети.

Записаться в университет «третьего возраста» можно по адресам: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62 (тел. 33–39–07, 33–94–99) и ул. Королева, 8 (тел. 52–18–73, 52–57–93, 52–96–42).

ИСТОЧНИК KP.RU