Старооскольский студент оплатил всем проезд в маршрутке, а бабушке дал 2 000 рублей на лекарства

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-29T17:07:59+03:00

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Студент из Старого Оскола Назар, который ведет на «Ютубе» канал «Добрый таджик» вновь заявил о себе добрым делом: оплатил всем проезд в маршрутке, а бабушке, которая пожаловалась, что получает маленькую пенсию, дал 2 тысячи рублей на лекарства.

Эта «добрая» акция – не первая. Так, 10 января с 19.00 до 21.00 в торгово-развлекательном комплексе «Боше» молодой человек раздавал бесплатно угощения из Burger King, потратив при этом более 11 000 рублей. Не так давно он скупил все соления и прочие нехитрые товары у бабушек, которые торговали на морозе.

Видео об оплате проезда в маршрутке широко обсуждают в группе «Публичный Старый Оскол». При этом мнения горожан разделились. Большая часть благодарны щедрому студенту, другие шутят, что в перспективе неплохо было бы оплачивать ипотеку, коммунальные платежи и прочие расходы. Есть и такие, которые напоминают, что добрые дела студент делает не один, ему материально помогают другие добрые люди.

Напомним, что Назар надеется открыть в области благотворительный фонд для воспитанников детских домов, чтобы обучать их игре в футбол. А своими акциями он хочет изменить отношение общества к мигрантам.