На дорогах Белгородской области гололед!

СЕГОДНЯ 18:49 2019-01-29T18:49:12+03:00

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В последний день января, по прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки (до 1 мм) в виде мокрого снега и мороси. Днем небольшие, местами умеренные осадки (до 4 мм), в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам при гололеде держаться подальше от проезжей части, но при этом нежелательно идти вблизи зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки. Водителям при гололеде следует начинать движение плавно, трогаться с места на низкой передаче на малых оборотах. Также рекомендуется двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках; при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU