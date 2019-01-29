Белгородский пассажирский поезд столкнулся с трактором

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-29T16:37:27+03:00

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28 января, в 12.40 пассажирский поезд Москва-Белгород столкнулся с выехавшим на пути трактором. Столкновение произошло в Курской области на регулируемом переезде перегона Солнцево-Сараевка Юго-Восточной железной дороги. Водитель трактора в результате аварии получил травмы и был госпитализирован в Солнцевскую ЦРБ. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.

По предварительным данным случившееся произошло по вине водителя трактора, который выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, что является грубым нарушением правил. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте по факту произошедшего столкновения.

По указанию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Белгородская транспортная прокуратура организовала проведение прокурорскую проверки по данному факту.