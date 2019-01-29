2019-01-29T16:03:14+03:00
Общество

В соревнованиях по сдаче норм ГТО коллектив Белгородского университета – первый

НИУ «БелГУ» завоевал первое место в упорной борьбе, показав высокие результаты
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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В спортшколе «Спартак», где проходили муниципальные соревнования по сдаче норм ГТО, коллектив НИУ «БелГУ» выступил достойно, завоевав в упорной борьбе 1 место. Каждый из участников соревнований отстаивал честь своего учреждения в пяти видах испытаний: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; поднимание туловища из положения лёжа на спине (мин); плавание 50 м.

В личном зачёте среди мужчин в возрастной категории (40-44) уверенную победу одержал заведующий кафедрой спортивных дисциплин факультета физической культуры педагогического института, директор ЦТ ВФСК «ГТО» НИУ «БелГУ» Александр Воронков. Среди женщин в возрастной категории (40-44) третье место завоевала сотрудник управления образовательной политики НИУ «БелГУ» Галина Забнина.

В мужском зачёте в возрастной категории (45-49) победителем стал доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» Владимир Дрогомерецкий.

В возрастной категории (55-59) третье место занял старший преподаватель кафедры физического воспитания факультета физической культуры Владимир Жданов. Среди женщин в этой же ступени (55-59) второе место – у доцента кафедры теории и методики физической культуры факультета физической культуры Елены Арсеенко.

По результатам общекомандного зачёта НИУ «БелГУ» занял 1 место среди организаций, принявших участие в соревнованиях.

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