2019-01-29T15:10:36+03:00
Экономика

Держатели бизнес-карт банка «Открытие» могут путешествовать со скидкой

По условиям акции это - 20% на поездки через сервис «Gett»
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Для клиентов – держателей карт Visa Business ПАО Банк «ФК Открытие», а также корпоративных карт Visa экс-Бинбанка, Номос Банка, МДМ-Банка, предоставляется скидка в размере 20% на поездки через сервис «Gett» в Москве и Санкт-Петербурге. Акция распространяется на поездки в классах «эконом» и «комфорт».

Для получения скидки держатели корпоративных карт Visa должны выбрать соответствующий класс в мобильном приложении «Gett» и оплатить поездку картой Visa Business.

Срок проведения акции – до 30 сентября 2019 включительно. Подробности - на сайте банка «Открытие».

В первом квартале 2019 года в планах «Gett» подключить к акции все города, где данные классы доступны для заказа.

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