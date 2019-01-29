В Белгороде заработала комиссия по проведению конкурса на замещение мэра

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-29T15:10:27+03:00

Конкурс будет проходить в два этапа

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Напомним, 21 января на внеочередной сессии Белгородского городского Совета было принято решение о проведении 12 марта текущего года конкурса на замещение должности главы администрации города Белгорода.

В Белгороде прошло заседания комиссии по проведению конкурса на замещение мэра. Определили, что конкурс пройдет в два этапа.

Первый – в форме конкурса документов (заключается в оценке их соответствия требованиям положения о порядке проведения конкурса). Документы лиц, желающих принять участие в конкурсе, представляются в конкурсную комиссию не позднее 35 дней со дня опубликования решения о назначении конкурса. Документы принимаются до 1 марта 2019 года.

На втором этапе конкурса комиссия проводит собеседование с каждым из кандидатов и оценивает конкурсантов на основе программ социально-экономического развития города и проекта организации работы администрации. По итогам конкурса комиссия вносит в Белгородский городской Совет не менее двух кандидатур, набравших максимальное количество баллов. Затем депутаты путём тайного голосования определяют победителя, который назначается на должность главы администрации города Белгорода.

В ходе первого заседания конкурсной комиссии её председателем был избран Фёдор Сулим – депутат Белгородской областной Думы, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению. Избраны также заместитель, секреатрь комиссии. Счетную комиссию возглавил художественный руководитель БГАДТ им. М.С. Щепкина, Почетный гражданин города Белгорода Виталий Слободчук.

Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 104, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.