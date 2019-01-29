Жители Белгородской области смогут увидеть в небе фотолетопись блокадного Ленинграда

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-29T14:24:01+03:00

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Жители нашей страны от Калининграда до Камчатки, в том числе и Белгородского региона, увидят редкие кадры фотохроники блокадного Ленинграда. Их оригиналы 25 января были представлены в Музее Победы на выставке «900 дней мужества». Это около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа». Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция загорелась над всей Россией.

Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС - Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова - созданы в блокадном кольце и на передовых позициях. Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые.

Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение Spheroid Universe на iPhone6S или более позднюю модель с iOS 11. Также мобильное приложение доступно для смартфонов с OSAndroid