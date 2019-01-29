В Белгороде расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве с автомобилями
Сотрудники полиции работают над разоблачением автомобильной аферы. В УМВД России по Белгороду поступили заявления от 58 человек. По предварительным данным, они обратились в компанию, оказывающую посреднические услуги по продаже транспорта. Там с клиентами заключили агентские договоры. В течение определенного времени люди должны были получить деньги за реализованные автомобили, однако этого так и не произошло.
- В отношении директора организации возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Руководителю компании может грозить до десяти лет лишения свободы.