2019-01-29T13:39:04+03:00
Общество

В Белгороде расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве с автомобилями

Заявления в полицию принесли уже 58 человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Сотрудники полиции работают над разоблачением автомобильной аферы. В УМВД России по Белгороду поступили заявления от 58 человек. По предварительным данным, они обратились в компанию, оказывающую посреднические услуги по продаже транспорта. Там с клиентами заключили агентские договоры. В течение определенного времени люди должны были получить деньги за реализованные автомобили, однако этого так и не произошло.

- В отношении директора организации возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Руководителю компании может грозить до десяти лет лишения свободы.

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