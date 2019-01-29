«Мираторг» увеличил производство комбикормов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-29T12:15:42+03:00

в 2018 году комбикормовые заводы компании изготовили на 4,7% больше продукции, чем в предыдущем году

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Агрохолдинг инвестировал более 7,6 миллиарда рублей в создание собственного кормопроизводства: в активах компании в настоящий момент четыре завода в Белгородской и Брянской областях. Производство общей мощностью 1,66 миллиона тонн полностью обеспечивает потребность животноводческих площадок компании в кормах. Что позволяет контролировать не только качество, но и себестоимость конечного продукта, где доля комбикормов составляет до 75%.

Увеличение производства связано с наращиванием мощностей и открытием новых производственных площадок. Более 80% от общего объема производства составляют комбикорма для свиноводческого дивизиона. Заводы производят около 30 видов комбикормов, включая престартерные, а также пшеницу с напылением и структурированное зерно.

- «Мираторг» реализует в Черноземье ряд крупных инвестиционных проектов по увеличению производства высококачественной свинины и говядины. Для обеспечения растущих потребностей планируется существенно расширить и мощность комбикормового дивизиона, - поясняют в пресс-службе агрохолдинга.