2019-01-29T11:53:10+03:00
Экономика

На Лебединский ГОК поступили новые БелАЗы

На комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», поступили 3 автосамосвала грузоподъемностью 220 тонн
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фото: Александр Белашов.фото: Александр Белашов.
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Машины приобретены в рамках инвестиционной программы «Металлоинвеста» по обновлению техники и повышению эффективности производства.

220-тонные БелАЗы вместе с высокопроизводительными экскаваторами способны эффективно выполнять задачу по транспортировке больших объемов горной массы из одной точки карьера в другую. Всего автотракторное управление комбината насчитывает 11 таких машин.

Новые БелАЗы обладают высокой удельной мощностью. Машины отличаются высоким качеством узлов и механизмов, обеспечивающих стабильную работу и безопасность движения, в том числе при неблагоприятных погодных условиях. Кабина самосвала оборудована современной системой климат-контроля и обеспечивает высокий уровень шумо- и виброизоляции.

Сотрудники ЛГОКа признаются: БелАЗ - надежная и удобная машина! фото: Александр Белашов.

Сотрудники ЛГОКа признаются: БелАЗ - надежная и удобная машина! фото: Александр Белашов.

- Машина очень манёвренная, установленные здесь камеры и большие зеркала обеспечивают прекрасный обзор, – перечисляет преимущества новых авто Сергей Долгих, водитель большегрузного автомобиля АТУ Лебединский ГОК. – Кроме того, в данной модели усовершенствованы ремни безопасности, а кресло стало еще более удобным. Спина нисколько не устает в течение всей смены. Работа в таких условиях – в удовольствие!

Благодаря реализации инвестиционной программы «Металлоинвеста» по обновлению ГТК парк карьерной техники Лебединского и Михайловского ГОКов регулярно пополняется современным, высокопроизводительным и экологичным оборудованием. В 2018 году парк техники горно-обогатительных предприятий компании «Металлоинвест» пополнили три экскаватора ЭКГ-15, один экскаватор ЭКГ-18, один тяговый агрегат, один бурстанок и 77 думпкаров.

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