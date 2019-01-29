На Белгородском хладокомбинате ликвидировали условный пожар

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-29T10:34:36+03:00

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В пожарно-тактических учениях, который прошли 28 января на территории хладокомбината, приняли участие подразделения Белгородского пожарно-спасательного гарнизона, а также службы жизнеобеспечения областного центра.

По замыслу учений в результате короткого замыкания осветительной сети произошло возгорание утеплителя в холодильной камере. Охрана объекта незамедлительно сообщила о пожаре в Службу спасения и приступила к эвакуации всех сотрудников, работающих на предприятии. Отметим, что на предприятии при полной нагрузке работает около 240 человек. А потому, выезжая на столь серьезные предприятия, пожарные всегда ставят для себя конкретные задачи: руководитель тушения пожара должен организовать проведение разведки, оценить риски, спрогнозировать развитие пожара.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

К месту «происшествия» незамедлительно были направлены силы и средства по рангу пожара № 2 - это означает, что огонь угрожает жизни большого количества людей и может нанести крупный материальный ущерб.

Всего в ликвидации условного пожара были задействованы 38 человек и 13 единиц техники. В ходе учений было отработано взаимодействие пожарно-спасательных расчетов и персонала комбината при эвакуации людей, была проведена проверка готовности сил и средств пожарно-спасательного гарнизона к экстренному реагированию при возникновении пожара в производственном помещении.