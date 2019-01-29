2019-01-29T10:34:36+03:00
Общество

На Белгородском хладокомбинате ликвидировали условный пожар

28 января на территории АО «Белгородский хладокомбинат» прошли пожарно-тактические учения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На Белгородском хладокомбинате ликвидировали условный пожар. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.На Белгородском хладокомбинате ликвидировали условный пожар. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В пожарно-тактических учениях, который прошли 28 января на территории хладокомбината, приняли участие подразделения Белгородского пожарно-спасательного гарнизона, а также службы жизнеобеспечения областного центра.

По замыслу учений в результате короткого замыкания осветительной сети произошло возгорание утеплителя в холодильной камере. Охрана объекта незамедлительно сообщила о пожаре в Службу спасения и приступила к эвакуации всех сотрудников, работающих на предприятии. Отметим, что на предприятии при полной нагрузке работает около 240 человек. А потому, выезжая на столь серьезные предприятия, пожарные всегда ставят для себя конкретные задачи: руководитель тушения пожара должен организовать проведение разведки, оценить риски, спрогнозировать развитие пожара.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

К месту «происшествия» незамедлительно были направлены силы и средства по рангу пожара № 2 - это означает, что огонь угрожает жизни большого количества людей и может нанести крупный материальный ущерб.

Всего в ликвидации условного пожара были задействованы 38 человек и 13 единиц техники. В ходе учений было отработано взаимодействие пожарно-спасательных расчетов и персонала комбината при эвакуации людей, была проведена проверка готовности сил и средств пожарно-спасательного гарнизона к экстренному реагированию при возникновении пожара в производственном помещении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Лебединский ГОК поступили новые БелАЗы
В Белгороде проверят систему оповещения
Банк «Открытие» номинировал представителя в Совет директоров горнорудной компании
В Белгородской области с 1 января увеличены пенсии сельских пенсионеров
В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей
Белгородцев ожидает встреча со старинным русским романсом
С 1 февраля белгородским ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, проиндексируют пособия
Белгородцы сыграли в уличный футбол при температуре -11 градусов
Белгородцы за 60 приняли участие в первом в России фестивале ГТО
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
17-летняя белгородка сняла деньги со счета одной подруги, чтобы рассчитаться с другой
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Старооскольский житель в одном нижнем белье повеселил горожан с утра
Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС
Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу
В Белгородской области в ДТП пострадал ребенок
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Староосколец Федор Емельяненко потерпел поражение в финале гран-при «Bellator»
Вылеты из Белгорода на столицу отменены из-за сильного снегопада
Белгородские школьники пройдут «Высшую пробу»
Житель Белгородской области превратил свой гараж в арсенал
Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника
Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью
Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке
Под Белгородом «Киа Рио» протаранила скорую помощь
В Белгороде завершилась акция «Рождественская неделя»
В Белгороде вышли на забастовку водители такси
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018