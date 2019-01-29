2019-01-29T09:25:30+03:00
Общество

В Белгороде проверят систему оповещения

Горожан предупреждают, что в рамках плановой проверки будут включены уличные громкоговорители
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде проверят систему оповещения.В Белгороде проверят систему оповещения.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

29 января с 14:00 до 15:00 в Белгороде пройдет комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Уличные громкоговорители будут включены на газотурбинной ТЭЦ «Луч», которая находится по адресу: улица Щорса, дом 45з.

Спасатели города просят белгородцев и гостей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.

Также горожанам напоминают, что по всем возникающим вопросам рекомендуется звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Лебединский ГОК поступили новые БелАЗы
На Белгородском хладокомбинате ликвидировали условный пожар
Банк «Открытие» номинировал представителя в Совет директоров горнорудной компании
В Белгородской области с 1 января увеличены пенсии сельских пенсионеров
В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей
Белгородцев ожидает встреча со старинным русским романсом
С 1 февраля белгородским ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, проиндексируют пособия
Белгородцы сыграли в уличный футбол при температуре -11 градусов
Белгородцы за 60 приняли участие в первом в России фестивале ГТО
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
17-летняя белгородка сняла деньги со счета одной подруги, чтобы рассчитаться с другой
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Старооскольский житель в одном нижнем белье повеселил горожан с утра
Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС
Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу
В Белгородской области в ДТП пострадал ребенок
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Староосколец Федор Емельяненко потерпел поражение в финале гран-при «Bellator»
Вылеты из Белгорода на столицу отменены из-за сильного снегопада
Белгородские школьники пройдут «Высшую пробу»
Житель Белгородской области превратил свой гараж в арсенал
Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника
Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью
Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке
Под Белгородом «Киа Рио» протаранила скорую помощь
В Белгороде завершилась акция «Рождественская неделя»
В Белгороде вышли на забастовку водители такси
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018