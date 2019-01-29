В Белгороде проверят систему оповещения
Горожан предупреждают, что в рамках плановой проверки будут включены уличные громкоговорители
В Белгороде проверят систему оповещения.Фото: "КП" Архив
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29 января с 14:00 до 15:00 в Белгороде пройдет комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Уличные громкоговорители будут включены на газотурбинной ТЭЦ «Луч», которая находится по адресу: улица Щорса, дом 45з.
Спасатели города просят белгородцев и гостей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.
Также горожанам напоминают, что по всем возникающим вопросам рекомендуется звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».