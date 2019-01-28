Банк «Открытие» номинировал представителя в Совет директоров горнорудной компании

СЕГОДНЯ 19:11 2019-01-28T19:11:43+03:00

Банк является акционером Polymetal International plc с долей капитала в 6,93%

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Политика ПАО Банк «ФК Открытие» предусматривает участие его представителей в работе советов директоров инвестиций, которые рассматриваются банком в качестве стратегических. Кроме того, имеющаяся доля в капитале компании по добыче драгоценных металлов обеспечивает возможность выдвижения представителя банка в ее Совет директоров.

Предложенная к избранию кандидатура - руководитель Первого блока банка Артем Кириллов, также занимающий должность заместителя председателя правления ПАО Банк непрофильных активов «Траст».

Рассмотрение кандидатуры Артема Кириллова пройдет на общем собрание акционеров, назначенном на 13 февраля 2019 года.