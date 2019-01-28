2019-01-28T16:53:05+03:00
Общество

В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей

В настоящее время автоинспекторы организуют объезд места происшествий
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей. Фото из группы ВКонтакте "Авто Белгород".В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей. Фото из группы ВКонтакте "Авто Белгород".
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Сегодня, 28 января, в 13.55 в Белгороде на улице Студенческой произошло ДТП с участием семи транспортных средств. В настоящий момент автоинспекторы организуют объезд места ДТП.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, водитель грузового автомобиля «Интернешнл», 1979 года рождения, двигаясь по улице Калинина на спуск со стороны объездной дороги в направлении улицы Студенческой, перед перекрестком с круговым движением не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Это повлекло за собой столкновение с автомобилями «Ауди Q7», «Фольксваген Мультивен», «Рено Дастер», «КамАЗ», «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта».

Двум водителям, автомобилей «Интернешнл» и «Фольксваген Мультивен», прямо на месте была оказана медицинская помощь. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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