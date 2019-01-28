В Белгородской области с 1 января увеличены пенсии сельских пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-28T17:30:20+03:00

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– С 1 января 2019 года в силу вступила норма законодательства, дающая право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25% неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности.

Существует несколько ключевых условий для получения надбавки: гражданин должен иметь не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве в должностях в соответствии с утвержденным Списком работ, производств, профессий, должностей и специальностей в таких отраслях сельского хозяйства, как растениеводство, животноводство и рыбоводство, а также проживать в сельской местности.

В том случае, если гражданин зарегистрирован в сельской местности, что подтверждается соответствующей отметкой в паспорте, а также проживает по месту регистрации, надбавка за «сельский» стаж устанавливается в беззаявительном порядке. Однако если гражданин зарегистрирован в городе, но постоянно проживает в сельской местности, необходимо обратиться в Управление ПФР или МФЦ по месту жительства с заявлением о фактическом проживании в селе. В данном случае гражданам, получающим пенсию через кредитные учреждения, требуется ежегодное подтверждение факта проживания в сельской местности для продления выплаты увеличенного размера пенсии.

Подчеркну, что территории Белгородской области, относящиеся к сельской местности, перечислены в разделе №2 «Сельские населенные пункты» Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Повышение фиксированной выплаты предусмотрено для тех неработающих пенсионеров, имеющих стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, которые проживают в данных населенных пунктах. В денежном эквиваленте сумма увеличения составит 1333 рубля.