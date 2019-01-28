Белгородцев ожидает встреча со старинным русским романсом

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-28T16:16:00+03:00

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2 февраля гостей органного зала Белгородской филармонии ждет незабываемая встреча с солисткой филармонии Натальей Пашун. В программе лауреата международных конкурсов, обладательницы богатого сопрано Натальи Пашун – известные и всеми любимые романсы и песни.

В творческом вечере артистки, которые называется «Только раз бывают в жизни встречи», примут участие Наталья Онищенко (скрипка), Ирина Александрова (виолончель). Концертмейстер – заслуженная артистка РФ Людмила Петрова. Ведет концерт заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.

В холодный зимний день эта программа – настоящая находка как для ценителей романса, так и для тех, кто только начинает постигать красоту вокальной музыки.