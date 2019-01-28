С 1 февраля белгородским ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, проиндексируют пособия

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-28T15:43:06+03:00

В целом по России на индексацию планируют потратить более 25 миллиардов рублей

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С 1 февраля 2019 года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Индексация затронет пособия белгородских ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей.

В документе, который опубликован 28 января на сайте кабмина, сказано, что «подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043.

Таким образом, и пособия белгородских ветеранов, инвалидов и граждан, имеющих детей, будут проиндексированы. Кроме того, повышение коснется выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.