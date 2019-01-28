Белгородцы сыграли в уличный футбол при температуре -11 градусов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-28T14:24:45+03:00

В парке Победы прошел первый фестиваль по альтернативному футболу «PANNA football»

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В Белгороде в минувшую субботу, 26 января, состоялся первый фестиваль по альтернативному футболу «PANNA football». Этот вид футбола называют еще альтернативной версией уличного футбола. Отметим, что даже температура -11 градусов не испугала отважных футболистов.

Поклонники этого вида спорта собрались в парке Победы. В соревнованиях приняли участие 16 команд, в составе каждой три игрока. Еще одна особенность этого вида футбола -– очень маленькие ворот. В них довольно сложно забить мяч и игрокам пришлось постараться, чтобы завоевать победу. Еще одна, не менее важная особенность – отсутствие четких линий, ограничивающих поле.

В управлении по физической культуре и спорту городской администрации подчеркивают, что эти соревнования должны положить начало проведения таких неформальных турниров в Белгороде.

В упорной борьбе у маленьких ворот первое место завоевала команда «Белгород», второе у «Салюта», третьими стали игроки команды «Кречет».