Белгородцы сыграли в уличный футбол при температуре -11 градусов
В Белгороде в минувшую субботу, 26 января, состоялся первый фестиваль по альтернативному футболу «PANNA football». Этот вид футбола называют еще альтернативной версией уличного футбола. Отметим, что даже температура -11 градусов не испугала отважных футболистов.
Поклонники этого вида спорта собрались в парке Победы. В соревнованиях приняли участие 16 команд, в составе каждой три игрока. Еще одна особенность этого вида футбола -– очень маленькие ворот. В них довольно сложно забить мяч и игрокам пришлось постараться, чтобы завоевать победу. Еще одна, не менее важная особенность – отсутствие четких линий, ограничивающих поле.
В управлении по физической культуре и спорту городской администрации подчеркивают, что эти соревнования должны положить начало проведения таких неформальных турниров в Белгороде.
В упорной борьбе у маленьких ворот первое место завоевала команда «Белгород», второе у «Салюта», третьими стали игроки команды «Кречет».