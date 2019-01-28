2019-01-28T14:24:45+03:00
Общество

Белгородцы сыграли в уличный футбол при температуре -11 градусов

В парке Победы прошел первый фестиваль по альтернативному футболу «PANNA football»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/beladm31.Фото: vk.com/beladm31.
Изменить размер текста:

В Белгороде в минувшую субботу, 26 января, состоялся первый фестиваль по альтернативному футболу «PANNA football». Этот вид футбола называют еще альтернативной версией уличного футбола. Отметим, что даже температура -11 градусов не испугала отважных футболистов.

Поклонники этого вида спорта собрались в парке Победы. В соревнованиях приняли участие 16 команд, в составе каждой три игрока. Еще одна особенность этого вида футбола -– очень маленькие ворот. В них довольно сложно забить мяч и игрокам пришлось постараться, чтобы завоевать победу. Еще одна, не менее важная особенность – отсутствие четких линий, ограничивающих поле.

В управлении по физической культуре и спорту городской администрации подчеркивают, что эти соревнования должны положить начало проведения таких неформальных турниров в Белгороде.

В упорной борьбе у маленьких ворот первое место завоевала команда «Белгород», второе у «Салюта», третьими стали игроки команды «Кречет».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Открытие» номинировал представителя в Совет директоров горнорудной компании
В Белгородской области с 1 января увеличены пенсии сельских пенсионеров
В Белгороде на улице Студенческой в ДТП попали 7 автомобилей
Белгородцев ожидает встреча со старинным русским романсом
С 1 февраля белгородским ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей, проиндексируют пособия
Белгородцы за 60 приняли участие в первом в России фестивале ГТО
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
17-летняя белгородка сняла деньги со счета одной подруги, чтобы рассчитаться с другой
Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»
Старооскольский житель в одном нижнем белье повеселил горожан с утра
Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС
Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу
В Белгородской области в ДТП пострадал ребенок
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Староосколец Федор Емельяненко потерпел поражение в финале гран-при «Bellator»
Вылеты из Белгорода на столицу отменены из-за сильного снегопада
Белгородские школьники пройдут «Высшую пробу»
Житель Белгородской области превратил свой гараж в арсенал
Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника
Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью
Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке
Под Белгородом «Киа Рио» протаранила скорую помощь
В Белгороде завершилась акция «Рождественская неделя»
В Белгороде вышли на забастовку водители такси
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018