2019-01-28T13:26:52+03:00
Общество

Белгородцы за 60 приняли участие в первом в России фестивале ГТО

Из 40 заявленных участников к соревнованиям допустили 24
Ирина ТАРАСОВА
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Победители. Фото из группы ВКонтакте ГТО Белгород.Победители. Фото из группы ВКонтакте ГТО Белгород.
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В минувшую субботу в областном центре на базе школы олимпийского резерва «Спартак» состоялся первый в России фестиваль ГТО для людей старше 60 лет. Из 40 заявленных человек медицинский допуск получили 24.

Победный заплыв. Фото из группы ВКонтакте ГТО Белгород.

Победный заплыв. Фото из группы ВКонтакте ГТО Белгород.

Участники фестиваля ГТО сдавали нормативы в трёх возрастных группах – 60-64 года, 65-69 лет и старше 70 лет. Программа включала четыре вида нормативов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа, отжимания, плавание на 25 м.

По итогам фестиваля призеры получили медали и дипломы.

Руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаил Носков отметил, что «старшее поколение всегда очень активно участвует во всех спортивных мероприятиях и ведет здоровый образ жизни. Сегодня мы убедились, что нам есть с кого брать пример и на кого равняться.

Золотые значки ГТО были вручены тем, кто сдал нормативы в 2018 году, а также горожанам, победившим в областных соревнованиях. В церемонии награждения приняли участие директор муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО города Дмитрий Мунтян, многократный чемпион России, Европы и Мира по гиревому спорту Сергей Меркулин и депутат Белгородского городского Совета Денис Глотов.

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