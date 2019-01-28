Белгородцы за 60 приняли участие в первом в России фестивале ГТО

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-28T13:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу в областном центре на базе школы олимпийского резерва «Спартак» состоялся первый в России фестиваль ГТО для людей старше 60 лет. Из 40 заявленных человек медицинский допуск получили 24.

Победный заплыв. Фото из группы ВКонтакте ГТО Белгород.

Участники фестиваля ГТО сдавали нормативы в трёх возрастных группах – 60-64 года, 65-69 лет и старше 70 лет. Программа включала четыре вида нормативов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа, отжимания, плавание на 25 м.

По итогам фестиваля призеры получили медали и дипломы.

Руководитель управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаил Носков отметил, что «старшее поколение всегда очень активно участвует во всех спортивных мероприятиях и ведет здоровый образ жизни. Сегодня мы убедились, что нам есть с кого брать пример и на кого равняться.

Золотые значки ГТО были вручены тем, кто сдал нормативы в 2018 году, а также горожанам, победившим в областных соревнованиях. В церемонии награждения приняли участие директор муниципального Центра организационно-методического обеспечения ГТО города Дмитрий Мунтян, многократный чемпион России, Европы и Мира по гиревому спорту Сергей Меркулин и депутат Белгородского городского Совета Денис Глотов.