СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-28T12:26:00+03:00

17-летняя белгородка сняла деньги со счета одной подруги, чтобы рассчитаться с другой. Фото: "КП" Архив

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Следственным отделом по городу Белгород следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней белгородки, которая нагло обокрала подругу. Как выяснило следствие, 21 декабря 2018 года подозреваемая попросила у своей знакомой телефон, чтобы полистать соцсети. В телефоне обнаружила открытым приложение «Сбербанк-Онлайн». Вошла и похитила с банковской карты 25-летней знакомой 5 тысяч рублей. Эти деньги она задолжала другой знакомой и таким образом решила погасить долг.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.. В отношении подозреваемой в совершении преступления, открыто дело, предусмотренное п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба ведомства.