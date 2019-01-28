Старооскольский житель в одном нижнем белье повеселил горожан с утра
Проезжающие водители сняли беседу обнаженного старооскольца на видео
Старооскольский житель в одном нижнем белье повеселил горожан с утра.
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С утра 28 января в Старом Осколе был замечен голый мужчина. Кто-то из проезжающих водителей снял мирно беседующего с тепло одетым автоинспектором молодого человека в одних трусах. Беседа, правда, продолжалась недолго.
Как видно на видео, молодой человек пустился в бега прямо по проезжей части дороги. Пробежав изрядно, «морж» перешел дорогу строго по пешеходному переходу, а затем скрылся за сугробами в направлении жилых многоэтажек.
Утро понедельника явно задалось для старооскольских водителей и их пассажиров, которые изрядно повеселились