2019-01-28T11:49:24+03:00
Общество

Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС

Филиалы выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре
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Белгородэнерго с рабочим визитом посетили представители Удмуртэнерго. Основной целью визита стал обмен опытом по вопросам интеграции оперативно-диспетчерской службы Ижевских электрических сетей в единую систему оперативно-технологического управления (ОТУ) компании и создания единых центров управления сетями филиалов (ЕЦУС).

Белгородэнерго и Удмуртэнерго выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию аварийных отключений.

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