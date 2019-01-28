Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС
Белгородэнерго с рабочим визитом посетили представители Удмуртэнерго. Основной целью визита стал обмен опытом по вопросам интеграции оперативно-диспетчерской службы Ижевских электрических сетей в единую систему оперативно-технологического управления (ОТУ) компании и создания единых центров управления сетями филиалов (ЕЦУС).
Белгородэнерго и Удмуртэнерго выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию аварийных отключений.