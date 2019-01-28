Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-28T11:49:24+03:00

Филиалы выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре

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Белгородэнерго с рабочим визитом посетили представители Удмуртэнерго. Основной целью визита стал обмен опытом по вопросам интеграции оперативно-диспетчерской службы Ижевских электрических сетей в единую систему оперативно-технологического управления (ОТУ) компании и создания единых центров управления сетями филиалов (ЕЦУС).

Белгородэнерго и Удмуртэнерго выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию аварийных отключений.

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