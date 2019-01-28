2019-01-28T09:54:57+03:00
Общество

Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу

18 государственных служащих дали клятву соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно исполнять свои служебные обязанности
Ирина ТАРАСОВА
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Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу.Вновь принятые белгородские судебные приставы приняли присягу.Фото: "КП" Архив
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области 18 вновь принятых сотрудников службы в торжественной обстановке приняли присягу. Они дали клятву при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно исполнять свои служебные обязанности.

И.о. главного судебного пристава по Белгородской области Денис Казанов пожелал новым сотрудникам стать достойными приемниками лучших традиций института судебных приставов и с гордостью носить мундир государственного служащего.

Также к молодым сотрудникам обратился ветеран Федеральной службы судебных приставов Виктор Кныш, а настоятель Свято — Михайловского храма, член Общественного совета при Управлении протоиерей отец Сергей, совершил молебен на благословение добрых дел.

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