В Белгородской области в ДТП пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-27T17:02:42+03:00

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По предварительным данным, автомобильная авария произошла около семи часов вечера, в субботу 26 января, в районе дома №41 по ул.8-ое Марта в Старом Осколе. Водитель Ауди, 32-летний мужчина, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ 2115, которым управлял 39-летнего местный житель. В результате столкновения получили травмы водитель "пятнадцатой" и его 43-летняя пассажирка, а также 11-летний мальчик - пассажир автомобиля Ауди.

Пострадавшим участникам ДТП была оказана необходимая медицинская помощь в лечебном учреждении. Предполагаемый виновник аварии отказался пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.