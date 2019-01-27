На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-27T11:36:27+03:00

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о прогнозу синоптиков Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона 27 января весь день будет облачно. Ожидаются осадки, местами сильные (9 мм), в виде снега, мокрого снега и мороси. Ночью местами метель, днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-8º мороза, днем 0-5º мороза.

В связи с неблагоприятным прогнозом Главное управление МЧС России по Белгородской области при получении информации о сильном снеге воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию и ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине.