Староосколец Федор Емельяненко потерпел поражение в финале гран-при «Bellator»

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-27T08:02:12+03:00

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Бой, которого с нетерпением ждали поклонники смешанных единоборств, состоялся сегодня в Лос-Анджелесе. Поединок прошел в рамках турнира «Bellator 214». В финале гран-при тяжеловесов Федор Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером, считающимся одним из лучших бойцов в своем весе.

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Подготовка к бою проходила в несколько этапов. Федор тренировался и в Старом Осколе со своей командой, и в Нидерландах, и в Москве. Поединок получился неожиданным и длился всего несколько секунд. Точным попаданием слева Бейдер сбил старооскольца с ног. Роковым, судя по всему, стал следующий удар. Американец одержал победу нокаутом, став одновременно чемпионом и победителем гран-при.

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Федор Емельяненко – настоящая легенда смешанных единоборств. В период с 2003 по 2010 год он признавался лучшим бойцом ММА. Прозвище "Последний император" ему дали японские фанаты. Впоследствии оно закрепилось за старооскольцем. И не удивительно. На протяжении почти десяти лет Федору удавалось оставаться непобежденным. В карьере бойца был трехлетний перерыв. В 2015 году он вернулся на ринг. Сейчас старооскольцу 42 года. Он уверенно дошел до финала гран-при, однако потерпел поражение в поединке за чемпионский пояс. В СМИ не раз отмечалось, что бой с Бейдером может завершить карьеру Емельяненко. Но пока официально таких заявлений боец пока не делал.