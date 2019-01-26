Вылеты из Белгорода на столицу отменены из-за сильного снегопада

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-26T14:49:47+03:00

Аэрофлот отменил более 130 рейсов в связи с предстоящим снегопадом, который должен обрушиться на Москву в выходные

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«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов в/из «Шереметьево»,сообщается на сайте авиакомпании. Отменены 68 рейсов в субботу, 26 января, и 63 рейса в воскресенье, 27 января. Не будут летать в эти дни самолеты и в/на Белгород.

Также зменено время вылета более 150 рейсов в/из «Шереметьево». Авиакомпания оповещает об этом пассажиров, отмечается в сообщении. И обещает, что прибывшие на регистрацию будут обеспечены в аэропорту всем необходимым.

Как прогнозируют синоптики, в выходные в Москве ожидается сильный снегопад, после которого высота сугробов в столице увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. Согласно прогнозу снег в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (примерно с 12.00 26 января до 9.00 28 января).