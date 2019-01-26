Белгородские школьники пройдут «Высшую пробу»

СЕГОДНЯ 13:02 2019-01-26T13:02:48+03:00

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С 31 января по 8 февраля в Белгородском государственном университете пройдёт очный тур межрегиональной олимпиады для школьников «Высшая проба». Около 90 школьников-победителей заочного тура продемонстрируют свои знания в очном этапе на базе НИУ «БллГУ».

В университете будут проходить олимпиадные состязания по профилям: журналистика, физика, история мировых цивилизаций, право, культурология, дизайн, востоковедение, философия, филология, социология, экономика, финансовая грамотность, химия, английский язык, биология, основы бизнеса, информатика, электроника и вычислительная техника, политология, обществознание, русский язык, математика, история. За победу в олимпиаде будут бороться школьники с 7 по 11 класс.

Отметим, что такие олимпиадные состязания пройдут по всей стране. Очный тур для участников из Белгородской области и соседних регионов, выбравших Белгород в качестве региональной площадки, в том числе для школьников из Украины, проходит в университете ежегодно. Расписание олимпиады размещено на сайте «Таланты БелГУ»: https://talant.bsu.edu.ru/

Напомним, что олимпиада школьников «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации. Победители и призёры «Высшей пробы» получат 3 дополнительных балла к результатам ЕГЭ при поступлении в НИУ «БелГУ».