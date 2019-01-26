Житель Белгородской области превратил свой гараж в арсенал

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-26T10:43:14+03:00

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Сотрудники губкинского отдела полиции обнаружили в гараже 39-летнего местного жителя оружие и боеприпасы. На место происшествия вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии. Они обследовали найденные предметы. Следственно-оперативная группа изъяла незаконно хранившийся арсенал. В числе найденного два самодельных ножа, признанных холодным оружием, обрез и винтовка «Мосина», а также боеприпасы.

- Губкинец пояснил полицейским, что увлекается коллекционированием. По его словам, оружие и боеприпасы он находил в разных местах и хранил в качестве трофеев, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Помимо этого, в гараже изъяли еще и сверток с синтетическими наркотиками. Проходить медицинское освидетельствование владелец гаража отказался.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Ему придется отвечать за изготовление ножей, хранение оружия, боеприпасов и наркотиков. Максимальное наказание, которое может грозить губкинцу – десять лет лишения свободы. Его также привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.