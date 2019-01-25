2019-01-25T17:15:59+03:00
Общество

Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника

Потерпевшим оказался поездной механик, вором — пассажир поезда «Санкт-Пебербург — Белгород»
Ирина ТАРАСОВА
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Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника.Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника.Фото: "КП" Архив
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Украденный мобильный телефон, который принадлежал поездному электрику поезда «Санкт-ПетербургБелгород», транспортные полицейские обнаружили в технологическом отверстии потолка в купе поезда. Нашли и похитителя. Им оказался пассажир поезда.

Потерпевший пояснил следственно-оперативной группе транспортной полиции, прибывшей на место происшествия, что в пути следования поезда оставил свой мобильный телефон в туалетной комнате, а когда вернулся, его уже не было. Всего час потребовался полицейским, чтобы найти украденный гаджет и установить личность похитителя.

30-летний житель Санкт-Петербурга признал вину и пояснил, что взял мобильный телефон для личного пользования, а увидев полицейских, испугался и спрятал его.

В отношении задержанного следственным отделением Белгородского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

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