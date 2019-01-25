Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-25T15:37:06+03:00

Теперь мужчина может сделать хорошие подарки двум дочкам, а также съездить с семьей на море

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Накануне крупного выигрыша белгородец выиграл поменьше — 400 рублей. Потому, когда продавец сказала, что ему повезло, он никак не ожидал, что в ответ она назовет ему такую крупную сумму, ведь в прошлый раз, когда он выиграл 400 рублей, продавец ему сказала то же. Полмиллиона рублей он решил потратить на двух дочек, расплатиться с кредитами, а также съездить с семьей на море.

Мужчина также утверждает, что его просто окружают победители, которые выигрывают разные призы. Вот и он решил попытать счастья.