Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью
Теперь мужчина может сделать хорошие подарки двум дочкам, а также съездить с семьей на море
Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью. Фото пресс-службы«Столото».
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Накануне крупного выигрыша белгородец выиграл поменьше — 400 рублей. Потому, когда продавец сказала, что ему повезло, он никак не ожидал, что в ответ она назовет ему такую крупную сумму, ведь в прошлый раз, когда он выиграл 400 рублей, продавец ему сказала то же. Полмиллиона рублей он решил потратить на двух дочек, расплатиться с кредитами, а также съездить с семьей на море.
Мужчина также утверждает, что его просто окружают победители, которые выигрывают разные призы. Вот и он решил попытать счастья.