2019-01-25T15:37:06+03:00
Общество

Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью

Теперь мужчина может сделать хорошие подарки двум дочкам, а также съездить с семьей на море
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью. Фото пресс-службы«Столото».Белгородец выигранные 500 тысяч рублей потратит на любимую семью. Фото пресс-службы«Столото».
Изменить размер текста:

Накануне крупного выигрыша белгородец выиграл поменьше — 400 рублей. Потому, когда продавец сказала, что ему повезло, он никак не ожидал, что в ответ она назовет ему такую крупную сумму, ведь в прошлый раз, когда он выиграл 400 рублей, продавец ему сказала то же. Полмиллиона рублей он решил потратить на двух дочек, расплатиться с кредитами, а также съездить с семьей на море.

Мужчина также утверждает, что его просто окружают победители, которые выигрывают разные призы. Вот и он решил попытать счастья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники транспортной полиции Белгорода по горячим следам раскрыли кражу мобильника
Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке
Под Белгородом «Киа Рио» протаранила скорую помощь
В Белгороде завершилась акция «Рождественская неделя»
В Белгороде вышли на забастовку водители такси
Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018
В Белгородской области возбуждено уголовное дело за оскорбление должного лица в суде
Белгородец умыкнул в художественной студии дневную выручку
Белгородские автоинспекторы помогают водителям выбираться после метели из сугробов
В Белгородской области полицейские спасли жизнь 26-летней женщины
В Белгородской области энергетики могут сэкономить 898 тысяч кВтч электроэнергии
Банк «Открытие» создаст современный сервисный центр
Белгородские кавээнщики успешно штурмуют новые вершины
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
В Белгородской области виновник ДТП возместил пострадавшей полмиллиона морального вреда
Уборка Белгорода от снега продолжается в круглосуточном режиме
В Белгороде выступит гармонист-виртуоз Павел Уханов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
57-летняя белгородка ответит за причинение смерти по неосторожности
Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей
Под Белгородом, прямо на трассе, водитель большегруза потерял бочки с пивом
В Белгородской области в ближайшие дни ожидаются морозы и непогода
Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей
Белгородская пара попалась на попытке переправить через границу ценных птиц
В УМВД России по городу Белгороду прошел стажировку «Студенческий десант»
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире