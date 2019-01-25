2019-01-25T14:21:38+03:00
Происшествия

Под Белгородом «Киа Рио» протаранила скорую помощь

По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу медицинскому «УАЗику»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В пятницу, 25 января, около восьми часов утра в Белгородском районе на четвертом километре трассы «Крым – Октябрьский – Бессоновка» столкнулись «Киа Рио» и скорая помощь. По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главной медицинский «УАЗик» под управлением 66-летнего мужчины. Сообщается также, что в «скорой» не было пациентов. Она ехала без проблесковых маячков и специального звукового сигнала.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В результате ДТП в медицинское учреждение для оказания помощи обратились пять человек: водитель автомобиля «УАЗ» и два фельдшера, а также управлявший легковым автомобилем мужчина и его пассажирка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

ДТП Октябрьский, Белгородский район.

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