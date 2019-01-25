2019-01-25T14:55:33+03:00
Общество

Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке

Прокуратура города согласилась с иском женщины
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке.Белгородка отсудила у управляющей компании 80 тысяч рублей за падение на скользкой дорожке.Фото: "КП" Архив
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Исковое заявление, которое подала белгородка против управляющей компании, суд посчитал правомочным. И теперь женщине, которая упала на скользкой дорожке, должны выплатить 80 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб.

В ходе разбирательств было выяснено, что во время падения женщина получила травму — она серьезно поранила руку. Дорожка, на которой она поскользнулась, была не очищена от снега и наледи, что и стало причиной падения.

Суд постановил взыскать с управляющей компании компенсацию за моральный вред.

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