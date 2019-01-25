В Белгороде завершилась акция «Рождественская неделя»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-25T13:44:42+03:00

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Сладости, наборы для творчества, игры и канцтовары – не смотря на то, что новогодние каникулы уже закончились, волшебство для маленьких жителей области продолжается.

Организатором благотворительной акции выступило региональное отделение Красного Креста. При активном участии партнеров – как белгородских предприятий, так и рядовых жителей – были подготовлены подарки для 100 детей. Их семьи, отмечают организаторы, относятся к категории мало обеспеченных, а с просьбой оказать поддержку и порадовать ребятню в организацию обратились представители соцзащиты и школ.

- Мы очень признательны всем, кто помогает нам сделать мир добрее, - говорит Нина Ушакова, председатель регионального отделения Красного Креста. – Приятно, что есть люди и компании, которые являются постоянными участниками наших благотворительных мероприятий. Спасибо за ваше участие, за ваше неравнодушие!

Если и вы хотите сделать доброе дело, помочь тем, кто нуждается в поддержке - обращайтесь в отделение срочной помощи БРО КК.