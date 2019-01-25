В Белгороде вышли на забастовку водители такси

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-25T12:25:34+03:00

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В Белгороде 25 янвыаря с 7 до 9 часов утра у гипермаркета «Линия» на Харьковской горе бастовали таксисты «Яндекс.Такси». Водители требуют повышения тарифов за проезд горожан.

Всего на забастовку вышло 40 человек. Все 2 часа, когда продолжалась забастовка, таксисты не выезжали по заявкам, которые были оставлены в мобильном приложении. Водители утверждают, что тариф должен быть поднят с 9 до 12 рублей из-за роста цен на бензин. Так как каждый из них ощущает на собственном кармане, что с каждым днем уходит в «минус».