2019-01-25T10:45:04+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ стал победителем RetailFinance Awards 2018

Рекламная кампания ипотечного кредитования БанкаУРАЛСИБ «В своем доме можно все» сталапобедителемХII Ежегодной премии RETAILFINANCEAWARDSв номинации «Креатив года»
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Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.

В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйкиквартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.

ЖурналTheRetailFinance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практикии значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-листсформировали 75 номинантов.

Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на YouTube канале Банка УРАЛСИБ.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы

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