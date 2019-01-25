В Белгородской области возбуждено уголовное дело за оскорбление должного лица в суде

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-25T09:49:23+03:00

Жительницу Алексеевки могут наказать штрафом в размере 80 тысяч рублей за употребление нецензурной лексики при судебном разбирательстве

Изменить размер текста: A A

В УФССП России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду» в отношении жительницы Алексеевки за неуважение к суду. В декабре прошлого года при рассмотрении административного дела в Алексеевском районном суде в присутствии участников судебного заседания женщина стала оскорблять представителя ответчика, выражаясь в его адрес грубыми нецензурными словами. Теперь ее могут наказать штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Отметим, что санкция ч. 1 ст. 297 УК РФ предусматривает также наказание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, или арест на срок до четырех месяцев.