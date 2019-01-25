2019-01-25T09:36:14+03:00
Общество

Белгородец умыкнул в художественной студии дневную выручку

Добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже денег в полицию обратилась 34-летняя хозяйка художественной студии. Она сообщила о пропаже 15 тысяч рублей.

Оперативникам удалось вычислить вора. Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний белгородец с криминальным прошлым. Мужчина и прежде специализировался на имущественных преступлениях.

По предварительным данным, прогуливаясь по офисному центру злоумышленник заглянул в расположенную на первом этаже студию. Администратора за стойкой не оказалось, а преподаватели были увлечены работой с посетителями. Воспользовавшись отсутствием внимания к своей персоне, мужчина вытащил из ящика деньги и быстренько ретировался. Похищенную дневную выручку он вскоре спустил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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