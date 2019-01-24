2019-01-24T19:45:44+03:00
Общество

Белгородские автоинспекторы помогают водителям выбираться после метели из сугробов

Между Губкином и Старым Осколом в снежную ловушку попал «КамАЗ» с зерном
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Последствия разгулявшейся в ночь с 23 на 24 января стихии в полной мере ощутили водители, которым утром пришлось садиться за руль. На многих участках дорог после метели образовались снежные заносы. Горожанам пришлось пробиваться на работу сквозь пробки.

На трассе «Лукьяновка – Тим» в Губкинском городском округе съехал в кювет «КамАЗ» с зерном. Большегруз заметили патрулировавшие дорогу сотрудники отдельного взвода ДПС. Водитель, к счастью, не пострадал. Пока он отогревался в служебном автомобиле, полицейские связалась с ближайшим населенным пунктом и вызвали сельхозтехнику. С ее помощью «КамАЗ» удалось вызволить из снежной ловушки.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Строителе полицейские выручили таксиста, который не мог завести машину из-за севшего аккумулятора. Полицейские оперативно пришли ему на помощь и помогли запустить двигатель.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на заснеженных трассах. Лихачить сейчас точно не время! «Выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и избегайте резких маневров», - советуют полицейские.

Помимо этого, автомобилистов просят парковаться так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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