В Белгородской области полицейские спасли жизнь 26-летней женщины

СЕГОДНЯ 19:21 2019-01-24T19:21:10+03:00

В течение получаса правоохранители отговаривали ее от необдуманного поступка

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Происшествие случилось в Ракитянском районе. Находясь на маршруте патрулирования сотрудники ППС заметили стоящую на краю железнодорожного моста женщину. По предварительным данным, она намеревалась спрыгнуть.

- Старший сержант полиции Павел Деревянкин и стажер по должности полицейского патрульно-постовой службы Николай Шиянов поспешили предотвратить трагедию. В течение получаса правоохранители отговаривали 26-летнюю местную жительницу от необдуманного поступка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Параллельно правоохранители передали информацию в Дежурную часть и экстренные службы. Полицейскому Павлу Деревянкину удалось подойти к женщине и помешать ей совершить роковой шаг. Правоохранители передали жительницу Ракитянского района сотрудникам скорой помощи.